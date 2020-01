Als bestuurder appen terwijl de telefoon in de houder zit, blijkt net zo gevaarlijk te zijn als appen met de telefoon in de hand, schrijft het AD maandag op basis van nieuw onderzoek. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed met behulp van een rijsimulator onderzoek onder automobilisten.

Dat een appende bestuurder meer slingert, de snelheid niet constant houdt en langzamer gaat rijden, was al bekend. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke gevolgen ook merkbaar zijn als de automobilist appt met de telefoon in de houder.

Volgens de wet mag een automobilist in het verkeer geen telefoon vasthouden. Wat wel mag, is de telefoon bedienen als deze in de houder zit.

De stichting vindt dat enkel een verbod op het vasthouden van een telefoon een verkeerd signaal geeft. "Ten onrechte zou men hierbij kunnen denken dat appen met de telefoon in de houder wél veilig is", aldus SWOV.

Kans op ongeval is zes keer zo groot bij lezen of typen van berichten

Veilig Verkeer Nederland (VVN) laat aan het AD weten dat de kans op een ongeval wel zes keer zo groot is als je achter het stuur een bericht leest of typt. Maar een volledig appverbod zou lastig te handhaven zijn. "De politie moet dan constateren of het tikje op de navigatie gaat om het bedienen daarvan of dat iemand zit te appen."

Toch is het voor iedere weggebruiker verboden om zich zodanig te gedragen dat het gedrag een gevaarlijke situatie op de weg veroorzaakt. Volgens VVN zou de politie al kunnen handhaven op gevaarlijk telefoongebruik in de auto, ook wanneer het toestel in de houder zit.