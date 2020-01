Gelekte foto's lijken te bevestigen dat Samsung op 11 februari niet de Galaxy S10-serie zal onthullen, maar overstapt naar de Galaxy S20-serie. Het gaat om drie modellen: Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra, zo schrijft Android-forum XDA-Developers.

Begin deze maand werd er al volop gespeculeerd over de nieuwe Samsung-modellen, maar nu lijken de geruchten bevestigd. Zo verklapt het opstartscherm dat te zien is op de uitgelekte foto's meteen de naam. Wel tonen de foto's niet de Galaxy S20, maar de S20 Plus. Dit model heeft een iets groter scherm.

Bovendien komen de foto's overeen met andere uitgelekte beelden. Zo heeft het toestel een gecentreerde selfiecamera en achterop zit een rechthoekig camera-eiland bestaande uit vier camera's. Overigens zou de cameratechnologie van de S20 Plus minder geavanceerd zijn in vergelijking met de S20 Ultra, die (naar verwachting) nog een slag groter is.

Wat de nieuwste modellen van Koreaanse fabrikant nog meer in petto hebben, zal blijken op 11 februari. Dan vindt het jaarlijkse Samsung Unpacked Event plaats in San Francisco.