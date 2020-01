Hackers hebben data gepubliceerd van het bedrijf Artech Information Systems. Op een forum ontdekte Bleeping Computer een link naar een deel van de data die gestolen zijn. De computers van het bedrijf werden geïnfecteerd met gijzelsoftware. De hackers dreigen met meer datalekken als er niet wordt betaald.

Het gaat om data die zijn gestolen door hackers achter de gijzelsoftware Sodinokibi. Ze dreigden eerder al data te publiceren als bedrijven niet betaalden. Tot nu toe probeerden de criminelen mensen te dwingen tot betalen door hun data te versleutelen en de sleutel pas te geven na betaling.

De groep achter Sodinokibi schrijven in hun bericht dat er meer gegevens worden gelekt als bedrijven en instellingen niet betalen. Het weigeren van betalen betekent dus niet langer dat een bedrijf alleen zijn data kwijt is, maar dat deze mogelijk ook openbaar worden gemaakt.

Volgens de hackers zijn de gepubliceerde data slechts een klein deel van de gegevens die ze in handen hebben. Als Artech Information Systems niet betaalt, zullen ze meer gegevens publiceren. De website van het bedrijf is offline. Het is niet bekend of dit door de gijzelsoftware komt.

Dinsdag werd bekend dat de systemen van wisselkantoor GWK Travelex zijn geïnfecteerd door gijzelsoftware. In een verklaring heeft het bedrijf laten weten dat er geen data van klanten zijn versleuteld. Het is niet duidelijk of er ook data gestolen zijn.