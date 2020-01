Instagram verwijdert berichten die steun betuigen aan de Iraanse generaal Qassem Soleimani. In een verklaring tegenover CNN heeft moederbedrijf Facebook laten weten dat de berichten verwijderd worden om te voldoen aan de Amerikaanse wet.

De Iraanse generaal Soleimani werd begin januari gedood door de Verenigde Staten bij een luchtaanval in Bagdad. Sindsdien hebben veel mensen in Iran hun steun betuigd aan de generaal, onder meer op Instagram.

Deze berichten worden door Facebook verwijderd, omdat de steunbetuigingen in strijd zijn met de wet. Volgens de wet moet Facebook berichten verwijderen die lovend spreken over een partij die de VS sancties heeft opgelegd.

Instagram is een van de weinige platformen uit het Westen dat niet is geblokkeerd door de Iraanse overheid. Een woordvoerder van de Iraanse overheid schrijft op Twitter dat het verwijderen van de steunbetuigingen ondemocratisch is.

Het account van Soleimani zelf werd in april al door Facebook verwijderd. De VS verklaarde die maand de Iraans Revolutionaire Garde (IRG) tot een terroristische organisatie.