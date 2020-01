Welke draadloze koptelefoon voor over het hoofd is het beste en welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een draadloze koptelefoon moet lekker zitten, goed verbonden zijn met je muziekspeler en bovendien een lekker geluid bieden. Wat is dan een goede koop? De Consumentenbond selecteert twee koptelefoons voor over het hoofd voor de beste kwaliteit en voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Beste uit de Test: Sony WH-1000XM3 Prijs: 299 euro

Ruisonderdrukking: ja

Reistasje of -doosje meegeleverd: ja

Met een eindcijfer van een 9,1 is de Consumentenbond duidelijk: de WH-1000XM3 van Sony is een uitstekende draadloze koptelefoon. De bond prijst met name de uitstekende geluidskwaliteit, waarop de hoofdtelefoon een bijna perfecte score van 9,6 heeft gehaald.

Ook op andere punten scoort de WH-1000XM3 erg goed. De ruisonderdrukking, het goed functioneren van de draadloze verbinding en de mate waarin geluid lekt, krijgen van de Consumentenbond een zeer ruime voldoende. Qua draagcomfort haalt de Sony-koptelefoon een 6,8, dezelfde score als voor de accuduur.

Beste Koop: JBL T450BT Prijs: 50 euro

Ruisonderdrukking: nee

Reistasje of -doosje meegeleverd: nee

Met een richtprijs van 50 euro is de JBL T450BT de aangeraden koptelefoon in de categorie Beste Koop. Voor dat bedrag krijg je in de ogen van de Consument een prima product in handen. De geluidskwaliteit scoort een voldoende (6,5) en het gebruiksgemak - de koptelefoon is goed compact te vouwen - is een pluspunt.

Het draagcomfort scoort met een 4,8 wel een onvoldoende en ook de accu gaat niet de gewenste tijd mee. Wie op zoek is naar alternatieven, kan volgens de Consumentenbond het best even kijken naar de Urbanears Plattan 2 en de Jabra Move Style Edition, die allebei qua prijs en uitvoering vergelijkbaar zijn.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het hoogste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.