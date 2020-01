Het gaat nog jaren duren voordat de berichtendienst Facebook Messenger standaard net zo goed beveiligd is als WhatsApp, zegt Jon Millican, softwareontwikkelaar voor Facebook, tegen het Amerikaanse technologietijdschrift Wired.

Facebook wil Messenger standaard voorzien van zogenoemde end-to-endencryptie, een vorm van versleuteling waarbij alleen de verzender en de ontvanger de inhoud van het bericht kunnen lezen. De technologie maakt het voor andere partijen, waaronder Facebook zelf, onmogelijk om de chats in te zien.

WhatsApp is al voorzien van deze sterke vorm van versleuteling. De optie zit ook al in Messenger ingebouwd, als een 'Geheim gesprek', maar wordt niet standaard toegepast op alle chats. Omdat Facebook plannen heeft om Messenger en WhatsApp samen te laten werken, moet dat wel gebeuren.

"Ik zal eerlijk zijn en zeggen dat we op dit moment meer vragen dan antwoorden hebben", zegt Millican over die integratie. "Het blijkt dat end-to-endencryptie toevoegen aan een bestaand systeem ongelofelijk uitdagend is en omvat dat we fundamenteel over bijna alles opnieuw moeten nadenken."

Facebooks plannen stuiten om meerdere redenen op kritiek. Opsporingsautoriteiten vrezen dat zij door de sterke versleuteling geen inzichten meer kunnen krijgen als zij chatgesprekken af willen luisteren. De integratie van de chatdiensten zou de machtspositie van Facebook bovendien enorm kunnen vergroten, vrezen critici.