Hackers die de Tesla Model 3 weten te kraken, kunnen honderdduizenden dollars winnen. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's doet in 2020 opnieuw mee aan de hackwedstrijd Pwn2Own, maakt de organisatie bekend.

De hoofdprijs van 500.000 dollar (450.000 euro) gaat naar een hacker die malafide software op drie verschillende systemen van de Tesla-auto kan laten draaien.

Pwn2Own is een wedstrijd waarin hackers met goede intenties uitgedaagd worden om onder meer internetbrowsers, bedrijfssoftware en dus ook een auto te kraken. Op die manier worden de fabrikanten op de hoogte gesteld van kwetsbaarheden in hun software, zodat zij hun producten beter kunnen beveiligen.

Het is de tweede keer dat de categorie auto onderdeel is van de wedstrijd. In 2019 ging een duo er met 35.000 dollar en een Model 3 vandoor toen zij de software van de auto wisten te kraken en een boodschap op het ingebouwde scherm konden weergeven.

Dit jaar kan de hoofdprijs van een half miljoen oplopen tot 700.000 dollar. Daarvoor moet een hacker of een hackersgroep administratietoegang krijgen tot het infotainmentsysteem (50.000 dollar), Autopilot (50.000 dollar) of de controle over het computersysteem krijgen waarmee verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren (100.000 dollar).

Daarnaast zijn er extra prijzen beschikbaar voor hackers die verschillende onderdelen van de Model 3 weten te kraken. Pwn2Own wordt van 18 tot 20 maart gehouden in Canada.