De internetblokkade die India voor onbepaalde tijd heeft opgelegd aan de regio Kasjmir is ongrondwettelijk, heeft het Indiase hooggerechtshof vrijdag geoordeeld. Het dagelijks leven van miljoenen inwoners van Kasjmir is als gevolg van de blokkade al maanden ernstig verstoord.

Inwoners van de regio Kasjmir hebben sinds augustus geen toegang tot het internet meer. India hief toen de autonome status van de deelstaat op. Als reactie op de daaropvolgende protesten sloot de overheid het internet af.

Volgens het hooggerechtshof is de beslissing om het internet op deze manier af te sluiten in strijd met de Indiase telecomwet. Het zou een geval van "machtsmisbruik" zijn. "Vrijheid van internet is een mensenrecht", aldus de rechter.

Het internet in ziekenhuizen in Kasjmir werd vorige week hersteld. Ook telefoneren is weer deels mogelijk. Vaste telefoonlijnen werden in september weer beschikbaar, waarna mobiel telefoneren in oktober deels hersteld werd.

Het oordeel van de rechter betekent niet dat Kasjmir vanaf nu weer internet heeft. Wel moeten autoriteiten in de regio de blokkade nu onder de loep te nemen.