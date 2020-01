Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil meer transparantie over gemiddelde restaurantcijfers op reserveringsplatformen. De brancheorganisatie maakt zich zorgen na een aflevering van onderzoeksprogramma Rambam over reserveringssite TheFork.

Rambam onderzocht de recensiecijfers die op het platform geplaatst worden. Het daadwerkelijke gemiddelde recensiecijfer zou niet gelijk zijn aan het getoonde cijfer, dat vaak hoger uitvalt.

Ook zou TheFork restaurants niet voldoende geïnformeerd hebben over de impact van een deal die het platform sloot met Google. Als gebruikers op een restaurant googelen, dan vinden ze vaak een blauwe reserveringsknop van TheFork in plaats van de reserveringssite van een restaurant. Reserveert iemand via die knop een tafel, dan moet het restaurant commissie afstaan aan TheFork.

Volgens KHN worden de knoppen standaard geplaatst zonder toestemming van het restaurant.

'Beoordelingsscores gegenereerd door algoritme'

"De beoordelingsscores die je op TheFork ziet, worden gegenereerd door een algoritme dat een aantal verschillende factoren weegt om een ​​algehele score te geven en deze factoren zijn gebaseerd op feedback van gasten", schrijft TheFork in een reactie aan NU.nl. "Als gasten een restaurant consistent slecht beoordelen, wordt dit weerspiegeld in hun scores op TheFork. Als een restaurant consequent positieve feedback ontvangt, wordt dat ook weerspiegeld in de ratingscore van het restaurant."

Rambam heeft "niet correct verklaard hoe deze factoren worden gewogen", aldus TheFork. In het programma werd opgemerkt dat de site niet transparant was over de inhoud van het algoritme.

Meer transparantie

Koninklijke Horeca Nederland wil dat er zo snel mogelijk transparantie komt over de totstandkoming van recensiecijfers op de site. Ook moeten reserveringsplatformen toestemming gaan vragen voor ze beleidswijzigingen of deals zoals die met Google sluiten, vindt KHN. De organisatie hoopt dat dit wordt meegenomen in een nieuwe Europese richtlijn voor online tussenhandelsdiensten.