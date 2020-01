Microsoft maakt een gratis tool openbaar die seksuele exploitatie en misbruik van kinderen in online chatrooms kan detecteren. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend in een blogpost. De tool, met de codenaam Project Artemis, scant chatgesprekken op signalen van ongewenst gedrag.

De tool kijkt naar gesprekspatronen die vaak gebruikt worden door mensen die online kinderen seksueel exploiteren. Als de tool deze patronen tegenkomt, stuurt deze het gesprek door naar een menselijke moderator. Die beoordeelt vervolgens of het daadwerkelijk gaat om misbruik en of de politie benaderd moet worden.

Courtney Gregoire, Microsofts hoofd digitale veiligheid, schreef in de blogpost dat Project Artemis een grote stap voorwaarts is in het detecteren van misbruik, maar dat het nog geen wondermiddel is. "Het detecteren van online seksuele exploitatie en misbruik van kinderen is een lastig probleem, maar we laten ons niet tegenhouden door de complexiteit daarvan", schrijft Gregoire.

Microsoft heeft de tool getest op Xbox Live en op de chatfunctie van Skype. De tool wordt nu gratis beschikbaar gesteld via Thorn en is bedoeld voor "gekwalificeerde bedrijven die een online chatfunctie aanbieden". Microsoft hoopt de tool met de aanvullingen van deze bedrijven te kunnen verbeteren.