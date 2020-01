Pokémon GO-spelers hebben in 2019 een recordbedrag uitgegeven aan het spel. In totaal gaven ze 894 miljoen dollar, dat komt neer op zo'n 805 miljoen euro, uit aan in-game aankopen, meldt onderzoeksbureau Sensor Tower.

Het spel verbreekt daarmee het vorige recordbedrag van 832 miljoen dollar. Dat leverde het spel op in 2016, het jaar waarin het debuteerde.

Pokémon GO was nadat het werd uitgebracht meteen enorm populair. Voor de game moeten spelers daadwerkelijk naar buiten om op locatie verschillende Pokémons te vangen en te verzamelen. In 2017 ging het wat minder met de in-game aankopen, toen gaven spelers in totaal 589 miljoen dollar uit. In 2018 stegen de uitgaven weer met 38 procent.

Pokémon GO is een gratis spel, maar in de game kunnen spelers aankopen doen zoals het kopen van extra Pokéballs om een Pokémon mee te vangen.

Volgens het onderzoeksbureau heeft Pokémon GO sinds de lancering wereldwijd 3,1 miljard dollar gegenereerd. In 2019 werd het spel meer dan 55 miljoen keer gedownload.