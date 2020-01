Het sociale medium Reddit bant donderdag in nieuwe richtlijnen impersonatie op het platform. Het is niet meer toegestaan om een persoon of een organisatie op een misleidende manier te na te doen.

Deze richtlijn geldt voor alle content op Reddit. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een nep-account van iemand op te zetten, je in berichten voor te doen als iemand anders, of deepfakes op het platform te plaatsen. Content die duidelijk bedoeld is als satire of parodie is nog wel toegestaan.

Reddit schrijft in een bericht dat deepfakes en andere vormen van impersonatie vandaag de dag nog niet vaak voorkomen op Reddit maar het platform verwacht dat dit in de toekomst gaat toenemen. Deepfakes zijn afbeeldingen en video's die nep zijn, maar echt lijken. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld politici woorden in de mond worden gelegd.

De nieuwe richtlijnen van Reddit komen twee dagen nadat Facebook bekend heeft gemaakt deepfakes te gaan verbieden. Deepfakes werden door Facebook al aangemerkt als nep, maar worden voortaan helemaal verwijderd.