IKEA verkoopt vanaf februari een knop waarmee slimme apparaten van het Zweedse meubelmerk aan te sturen zijn, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door Bright. Met de zogenoemde snelkoppelknop is het mogelijk om meerdere slimme apparaten in huis in één keer te bedienen.

Gebruikers kunnen een knop koppelen aan een zogenoemde scène, die zij via de IKEA Home smart-app kunnen creëren. In de app kunnen zij instellen hoe verschillende IKEA-producten zich in zo'n scène moeten gedragen.

Na koppeling kunnen op die manier met één knop bijvoorbeeld tegelijkertijd de lampen aangedaan worden, de rolgordijnen omhooggaan en muziek worden afgespeeld. De knop werkt alleen met IKEA-producten, waaronder de Sonos-luidsprekers die het bedrijf samen met de Amerikaanse speakerfabrikant op de markt heeft gebracht.

De IKEA-snelkoppelknoppen kosten 7,99 euro per stuk en kunnen per apparaat gebruikt worden voor één scène. Ook hebben gebruikers een IKEA-verbindingshub nodig. Bij het bezit van meerdere knoppen kunnen gebruikers via de IKEA-app instellen welke sc`ène voor welke knop moet gelden.