Homo- of biseksuele jongeren worden meer dan twee keer zo vaak online gepest, gestalkt of bedreigd als heteroseksuele jongeren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van een enquête onder 38.000 internetgebruikers.

In 2018 kreeg 11,4 procent van de homo- of biseksuele internetgebruikers tussen de 12 en 25 jaar te maken met dit soort online incidenten. Bij heteroseksuele internetgebruikers in dezelfde leeftijdscategorie ging het om 5 procent.

In tegenstelling tot heteroseksuele jongeren, hebben homoseksuele tieners en jongvolwassenen veel vaker te maken met seksueel getint online pestgedrag, aldus het CBS. Het gaat om 5,3 procent. Onder dit soort incidenten vallen onder meer roddelen, pesten, stalken of dreigen met geweld met een seksuele (bij)bedoeling. Onder hetero's is dit aandeel 1,6 procent.

Ook van niet-seksueel onlinepestgedrag zijn homo- en biseksuelen met 7,5 procent bijna twee keer zo vaak slachtoffer als heteroseksuele jongeren (3,8 procent). Over het algemeen hebben meisjes, ongeacht hun geaardheid, vaker te maken met seksueel getint digitaal pestgedrag.

Meeste slachtoffers melden pestgedrag niet

Online pesten vindt met name plaats via sociale media. Een op de drie slachtoffers zegt via WhatsApp gepest te worden, maar ook pesten via e-mail, datingsites of een combinatie van platformen komt voor.

Slachtoffers melden pestgedrag in 36,7 procent van de gevallen bij familie, vrienden of een leerkracht en stappen niet vaak (8 procent) naar de politie. In nog geen een op de twintig gevallen (4,8 procent) wordt aangifte gedaan.