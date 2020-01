Facebook gaat politieke advertenties in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 niet verbieden, maar komt in plaats daarvan met een functie waarmee gebruikers kunnen kiezen om minder politieke en maatschappelijke advertenties hun tijdlijn te zien, meldt de socialemediagigant donderdag in een blogpost.

De ogen waren op Facebook gericht nadat Twitter eind oktober kwam met een wereldwijde ban op politieke advertenties en ook Google een groot deel van de politieke advertenties verbood. In de blogpost van Facebook werd duidelijk dat het bedrijf politieke advertenties blijft toestaan, zelfs als deze onwaarheden bevatten.

"Wij kiezen ervoor om meer controle te geven aan gebruikers op het gebied van politieke advertenties", schrijft het bedrijf. "We hebben ons beleid gebaseerd op het principe dat gebruikers moeten kunnen horen van mensen die hen willen leiden."

In december schreef Facebook-topman Andrew Bosworth nog in een interne memo dat hij de advertentiecampagne van Donald Trump in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 de "beste digitale advertentiecampagne ooit" vond.

De nieuwe functie met betrekking tot politieke advertenties komt voor zowel Facebook als Instagram en wordt in de zomer in de Verenigde Staten beschikbaar gemaakt. De functie wordt vervolgens "eventueel" uitgebreid naar andere landen.

Uitzetten gebruik persoonlijke data bij advertenties

Naast de functie voor politieke advertenties kunnen gebruikers vanaf eind januari ook aangeven dat ze geen reclame meer willen zien waarbij adverteerders gebruikmaken van een zogenoemde 'aangepaste doelgroep'. Daarbij kunnen adverteerders een lijst met persoonlijke data zoals e-mailadressen en telefoonnummers uploaden. Facebook matcht die informatie vervolgens met de bijbehorende Facebook-gebruikers en laat de advertenties alleen aan die mensen zien.

Er komt geen specifieke knop waarmee gebruikers deze functie in een keer uit kunnen zetten, vertelt een woordvoerder van Facebook aan persbureau Reuters. Gebruikers die dit uit willen zetten moeten dat bij elke adverteerder afzonderlijk aangeven.

Ook geeft Facebook in de blogpost aan dat er in de Advertentiebibliotheek, waarin een overzicht te zien is van politieke advertenties, meer informatie beschikbaar wordt over de advertenties. Dan moet bijvoorbeeld ook te zien zijn hoeveel mensen de adverteerder met de advertentie probeerde te bereiken.