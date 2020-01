Tik berichten op je Apple Watch met Shift Keyboard en los ieder wiskundig probleem op met de Microsoft Math Solver.

Shift Keyboard

Shift Keyboard brengt een volledig toetsenbord naar het scherm van je Apple Watch, zodat je er berichten op kunt tikken. Handig als je op iemand wil reageren, maar liever niet hardop tegen je horloge praat. Je hebt de keuze uit twee toetsenborden: Full en Precise. Vooral Full is handig, omdat je bij Precise moet scrollen om het volledige toetsenbord in beeld te krijgen.

Wel zijn er een paar dingen om rekening mee te houden. Zo ondersteunt Shift Keyboard (nog) niet het Nederlandse woordenboek, dus verschijnen er ook geen woordsuggesties. Ook kun je de app alleen gebruiken om iMessage of sms-berichten te versturen. Gebruik je de Berichten-app op je iPhone dus vaak, dan is dit een handige app op het moment dat je een korte reactie wil versturen zonder je iPhone uit je broekzak te pakken.

Download Shift Keyboard voor iOS (2,29 euro)

Microsoft Math Solver

Deze nieuwe app van Microsoft is een aanrader voor iedere scholier of student die na de kerstvakantie zijn of haar wiskundekennis weer even moet opfrissen.

Hoe de app werkt, is gelukkig geen hogere wiskunde: je richt simpelweg je camera op een wiskundig vraagstuk en de app presenteert het goede antwoord. Ook kun je op het scherm schrijven om de app iets uit te laten rekenen.

Math Solver geeft niet alleen het antwoord, maar legt ook stap voor stap uit hoe je tot dit antwoord komt. Dat maakt Math Solver niet alleen geschikt om stiekem je huiswerk snel af te maken, maar ook om vragen die je niet begrijpt uitgelegd te krijgen.

Download Microsoft Math Solver voor Android (gratis) of iOS (gratis)

Doomsday Vault

Doomsday Vault is een verrassend vrolijk ogend spel, aangezien het zich afspeelt in een wereld die compleet is verwoest door de gevolgen van klimaatverandering. Het is aan jou om alle planten die deze ramp overleefd hebben veilig naar een 'doomsdaykluis' te brengen.

Dat levert een vermakelijk spel met uitdagende puzzels op, waarbij je dozen sjouwt om platformen te maken en steeds probeert veilig bij een plantje te komen. Mogelijk leer je zelfs nog iets bij over verschillende soorten planten en de functies die ze hebben.

Doomsday Vault is beschikbaar op de iPhone, iPad, Mac en Apple TV en kun je spelen met een abonnement op Apple Arcade.

Download Doomsday Vault voor iOS (Apple Arcade)