Onderzoekers van het Radboudumc hebben een systeem ontwikkeld dat met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) de agressiviteit van prostaatkanker kan herkennen. Het systeem kan volgens de onderzoekers de mate van agressiviteit van de tumor beter vaststellen dan pathologen.

Normaal gesproken bekijkt een patholoog stukjes weefsel uit de prostaat en beoordeelt dan hoe agressief de kanker is. Maar dit proces is subjectief, stellen de onderzoekers: "Of en hoe een patiënt behandeld wordt, kan afhangen van de patholoog die het stukje weefsel beoordeelt."

Met het algoritme is het in de toekomst mogelijk om de agressiviteit te bepalen zonder de subjectieve blik van een patholoog. De onderzoekers trainden het systeem door middel van deep learning met 5.759 stukjes weefsel.

Deep learning is een techniek die veel lijkt op de manier waarop mensen leren. De computer krijgt een aantal voorbeeldfoto's met informatie - in dit geval hoe agressief de kanker is - en leert daarvan. Na een bepaalde hoeveelheid voorbeelden kan het algoritme aan de hand van een nieuwe afbeelding zelf de agressiviteit vaststellen.

'Systeem is vergelijkbaar met werk van ervaren pathologen'

Na de training werd het algoritme vergeleken met het werk van vijftien pathologen. Volgens onderzoeker Wouter Bulten was het systeem in staat om de agressiviteit van de prostaatkanker beter te herkennen dan tien van deze pathologen. "Ons systeem is vergelijkbaar met zeer ervaren pathologen."

Het algoritme wordt nog niet gebruikt. De onderzoekers willen in samenwerking met Zweedse onderzoekers van de Zweedse medische universiteit Karolinska Institutet en Kaggle, een dochterbedrijf van Google, een internationale wedstrijd organiseren.

Daarbij worden andere onderzoekers uitgedaagd om het bestaande algoritme te verslaan. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden om de technologie te verbeteren.