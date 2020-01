Samsung kondigde donderdag een nieuwe externe SSD-schijf met een vingerafdrukscanner aan. Een gebruiker van de T7 Touch moet eerst een vinger scannen om toegang te krijgen tot de bestanden.

De functie is een extra laag van beveiliging en komt boven op de al bestaande beveiliging met een wachtwoord. Hierdoor kunnen anderen de bestanden die op de schijf staan niet zomaar openen. Dat zorgt ervoor dat gevoelige bestanden veiliger te bewaren zijn.

Daarnaast heeft de nieuwe generatie SSD-schijven hogere lees- en schrijfsnelheden. De T7 Touch heeft een leessnelheid van 1.050 MBps en een schrijfsnelheid van 1.000 MBps. Deze snelheden zijn wel afhankelijk van de snelheden van het apparaat waarop de schijf is aangesloten.

De T7 Touch is vanaf februari in Nederland beschikbaar in zilver en zwart en heeft een USB-C-poort om op computers of Android-telefoons aangesloten te kunnen worden. De schijf is te koop met 500 GB (169,99 euro), 1 TB (249,99 euro) of 2 TB (459,99 euro) opslag.

In het tweede kwartaal brengt Samsung de T7 zonder vingerafdrukscanner uit.