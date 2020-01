Ring heeft over de afgelopen vier jaar vier medewerkers ontslagen die video's van gebruikers bekeken, blijkt uit een brief die het thuisbeveiligingsbedrijf naar Amerikaanse senatoren stuurde en in handen is van Motherboard. De medewerkers waren geautoriseerd om de video's te bekijken, maar maakten daar volgens Ring misbruik van.

Ring onderzocht het gedrag van de vier medewerkers na klachten, schrijft het bedrijf in de brief. Volgens Ring gingen de medewerkers in het bekijken van de video's "verder dan voor hen nodig was om hun werk te doen". Het bedrijf wil niet verder ingaan op de ontslagen.

Naast het ontslaan van de vier werknemers heeft Ring het aantal medewerkers met toegang tot de video's beperkt. In de brief staat dat op dit moment nog drie medewerkers bij de video's van gebruikers kunnen.

Ring stuurde de brief als een antwoord op vragen die Amerikaanse senatoren in november 2019 stelden over de veiligheid van de producten van het bedrijf. Ring was het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws, onder meer omdat data niet goed werden versleuteld en vanwege de deal die het bedrijf sloot om beelden van de slimme deurbel te delen met de Amerikaanse politie.