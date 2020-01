Techbedrijven pakken op techbeurs CES traditiegetrouw uit met de nieuwste ontwikkelingen op tv-gebied en dit jaar is geen uitzondering. Het "hart van de huiskamer" is nog steeds niet uitontwikkeld, zo blijkt.

Er is in de beurshallen in Las Vegas geen ontkomen aan. De wanden hangen vol televisies, de een nog groter dan de ander. Allemaal proberen ze de aandacht te trekken met haarscherpe en kleurrijke beelden.

Techbedrijven zijn de 4K-resolutie alweer voorbij. Al sinds 2018 wordt op beurzen de volgende stap getoond: 8K. Ook dit jaar staat CES er weer vol mee. De televisies hebben een resolutie van 7.680 bij 4.320 pixels. Daarmee is het beeld nóg scherper dan van 4K-tv's, die beelden van 3.840 bij 2.160 pixels kunnen uitzenden. Omdat consumenten vaak voor een grotere tv kiezen, wordt de resolutie belangrijker, zeggen de fabrikanten zelf.

Maar het aanbod van video's in 8K-resolutie bestaat nog nauwelijks. Op YouTube beginnen de eerste video's met deze resolutie te verschijnen, maar aangezien zelfs het uitzenden van de 4K-beeld nog lang niet de standaard is, lijkt 8K nogal vroeg te komen.

Fabrikanten hebben daar een oplossing voor bedacht. Beeld van een lagere resolutie wordt via een opschaaltechniek richting 8K gebracht. Ontbrekende pixels worden via een algoritme ingevuld, zodat de beelden scherper worden. Op die manier kan 720p-beeld (1280 bij 720 pixels) bijvoorbeeld worden opgekrikt naar 8K.

Beeld wordt kunstmatig verbeterd

Dat gebeurt onmerkbaar snel, dankzij speciale, krachtige chips van fabrikanten. Samsung, Sony en LG zetten kunstmatige intelligentie (AI) in om beelden te verbeteren. Dat gaat verder dan slechts het verscherpen van het beeld.

Zo meten nieuwe toestellen van de fabrikanten via een lichtsensor hoe licht of donker het in een kamer is. Vervolgens wordt de beeldkwaliteit daarop aangepast, zodat alles in de video goed te zien blijft - zowel de donkere als lichte delen. Bij huidige tv's zijn bijvoorbeeld donkere delen op het scherm lastig af te lezen in een lichte kamer, maar dat moet straks verleden tijd zijn.

Kunstmatige intelligentie wordt ook gebruikt om audio te verbeteren. Tijdens het afspelen van een video wordt bij tv's van onder meer LG, Samsung en Sony een analyse gemaakt van wat er te horen is. Daarna kan stemvolume worden verhoogd, zodat mensen beter boven het achtergrondgeluid uit komen.

Bij LG op de stand waren voorbeelden te zien van hoe het bedrijf AI inzet om beelden te verbeteren. Zo kan de software gezichten detecteren en ze meer uit het beeld laten springen. Ook vermindert het algoritme blauwe gloed in video's, om kleuren kloppend te maken.

Bij Sony wordt niet alleen de audio verbeterd op basis van wat er in beeld is, ook kan de kamer in kaart worden gebracht. Zo weet de tv ongeveer hoe de akoestiek in de ruimte is en kan het geluid op basis daarvan worden aangepast.

Kantelende tv's en oprolbare schermen

Naast AI en 8K was het behoorlijk zoeken naar televisies die iets nieuws deden, maar er waren er een paar. Bij Samsung zagen we de Sero, een televisie voor millennials. De tv kan een kwartslag gedraaid worden, zodat het beeld verticaal komt te staan. Vervolgens kunnen beelden vanaf een smartphone gestreamd worden, zoals Instagram Stories of filmpjes van Snapchat.

Op de stand van Sharp stond een scherm waar je doorheen kan kijken. Het '90 inch See-Through Display' is vooral bruikbaar met een witte achtergrond. Op doorzichtig glas worden beelden weergegeven, maar bij drukke achtergronden worden die direct een stuk minder zichtbaar.

Bij LG was de oprolbare televisie wederom te zien. Die werd vorig jaar uit de doeken gedaan. De televisie schuift vanuit een kastje uit naar boven als hij wordt gebruikt. Staat hij uit, dan hebben gebruikers dus geen enorm zwart vlak in hun kamer staan. Dit keer toonde LG ook een versie die uit het plafond naar beneden komt.

Al met al borduurt de tv-markt dit jaar voort op de ontwikkeling van 8K-televisies. Op gebied van resolutie verandert dit jaar dus niets, maar kunstmatige intelligentie moet ervoor gaan zorgen dat beelden straks op de best mogelijke manier worden overgebracht.

Toch blijft de vraag of de markt al klaar is voor 8K. De televisies kosten vaak duizenden euro's en het aanbod van 8K-video's zonder upscaling is simpelweg zeer klein. Pas als de prijs wordt verlaagd en het aanbod wordt verhoogd, worden de toestellen echt interessant voor de thuisgebruiker.