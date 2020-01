Twitter gaat gebruikers in staat stellen om reacties op tweets te beperken of volledig uit te schakelen, maakt het bedrijf woensdag bekend op techbeurs CES in Las Vegas. Gebruikers kunnen ervoor kiezen reacties helemaal uit te schakelen, te beperken tot volgers of mensen die in het bericht genoemd worden, schrijft Mashable.

De standaardoptie, waarbij iedereen behalve geblokkeerde gebruikers op een tweet kunnen reageren, blijft ook bestaan. De nieuwe opties worden in de komende maanden getest, waarna Twitter de functie later in 2020 wereldwijd beschikbaar wil maken, schrijft The Verge.

Gebruikers kunnen volgens Twitter-productmanager Suzanne Xie in alle gevallen nog steeds gebruikmaken van de optie om een bericht te retweeten met opmerking. Met die optie plaatsen Twitter-gebruikers een tweet in hun eigen tijdlijn, voorzien van hun eigen commentaar in maximaal 280 tekens.

Twitter-gebruikers gebruiken vaak de tekst Don't @ me als zij er (grappend) op wijzen geen behoefte te hebben aan reacties op hun tweet. De tekst is een verwijzing naar het gebruik van gebruikersnamen, die met een apenstaartje beginnen. Als Twitter-gebruikers op een ander willen reageren, moeten zij hun antwoord beginnen met de gebruikersnaam van die persoon.