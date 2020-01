De populaire videoapp TikTok heeft woensdag in de regels van het platform opgenomen dat video's met misleidende informatie verboden zijn. Ook wil de app desinformatiecampagnes gaan aanpakken.

De nieuwe regels verbannen expliciet "misinformatie bedoeld om angst, haat of vooroordelen op te roepen" en "content die gebruikers misleidende informatie geeft over verkiezingen of andere maatschappelijke processen".

De vorige richtlijnen van TikTok rondom misleidende content focusten vooral op scams en verboden gebruikers om nepidentiteiten aan te nemen of foute informatie te plaatsen over manieren om geld te verdienen. Hierbij werden de woorden 'misinformatie' en 'desinformatie' niet specifiek genoemd.

In de richtlijnen wordt niet duidelijk gemaakt hoe TikTok gaat bepalen of iets misinformatie is of niet.

Veel gedoe over verwijderde video's

TikTok is een videoapp die vooral onder jongeren enorm populair is. De app wordt gebruikt om te playbacken en geinige, korte filmpjes te delen.

TikTok lag de afgelopen tijd onder vuur door het verwijderen van een aantal politieke video's. Zo blokkeerde het platform een aantal video's die gingen over protesten in HongKong en werd in november een video verwijderd waarin aandacht werd gevraagd voor de slechte behandeling van moslims in China. De app heeft daar later excuses voor aangeboden.