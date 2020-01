Het Amerikaanse leger waarschuwt voor een nep-sms die in omloop is, waarin Amerikanen worden opgeroepen per direct te vechten in Iran. Wie geen gehoor aan de oproep geeft, zou volgens het bericht tot zes jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

De verzender van de sms doet zich voor als het rekruteringsprogramma van het Amerikaanse leger. In de sms'jes staat onder meer dat de ontvanger dienstplichtig is en per direct naar de dichtstbijzijnde legertak moet komen om uitgezonden te worden naar Iran. Als de ontvanger geen gehoor aan de oproep geeft, kan er tot zes jaar gevangenisstraf volgen.

Het rekruteringsprogramma van het Amerikaanse leger heeft meerdere meldingen gekregen over de sms'jes en waarschuwt dat deze berichten niet afkomstig zijn van het Amerikaanse leger. Het leger benadrukt dat er vanaf 1973 geen dienstplicht meer is in Amerika en dat het sindsdien "alleen werkt met vrijwillige deelname".

Als het leger de dienstplicht weer in zou willen stellen, dan moeten president Donald Trump en het congres dat eerst goedkeuren. Het is niet bekend wie er achter de nep-sms zit.

De verhoudingen tussen Iran en de Verenigde Staten staan op scherp nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani vrijdag door een Amerikaanse droneaanval werd gedood. De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft als vergelding in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) twee legerbases in Irak gebombardeerd waar ook Amerikaanse militairen zitten.