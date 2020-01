Google heeft op de techbeurs CES in Las Vegas een reeks nieuwe functies aangekondigd voor de Google Assistent, de stemassistent van Google. Zo kunnen gebruikers in de loop van 2020 taken vooruitplannen en kunnen ze digitale post-its voor elkaar achterlaten.

"Hey Google, zet morgenochtend om 7.00 uur mijn koffiemachine aan" of "doe vanmiddag om 17.00 uur mijn lichten aan"; een nieuwe functie van de Google Assistent moet het voor gebruikers mogelijk maken om taken in te plannen voor slimme apparaten in huis. Eerder konden gebruikers alleen taken geven die de assistent meteen moest uitvoeren.

Daarnaast zullen gebruikers "binnenkort in staat zijn om de rommel van papieren notities in huis weg te gooien", aldus Google. De Google Assistent komt met een functie waarbij gebruikers digitale post-its voor elkaar kunnen achterlaten op hun Smart Display, een scherm dat gekoppeld is aan de Google Assistent.

'Hey Google, sla je mijn audiodata op?'

Google vertelde verder op de techbeurs de privacy van gebruikers beter te zullen beschermen door twee nieuwe voicecommando's toe te voegen. Als gebruikers niet willen dat Google meeluistert met een gesprek, kunnen ze zeggen: "Hey Google, dat was niet voor jou bedoeld." Ook kunnen gebruikers de Google Assistent vragen wat er gebeurt met hun data: "Hey Google, sla je mijn audiodata op?"

Ook breidt Google de ondersteuning voor slimme apparaten in de Google Home-app uit met een aantal nieuwe categorieën, waaronder slimme badkuipen, stofzuigers en koffiemachines.

Google stelt de functies later in 2020 beschikbaar.