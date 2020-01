De toekomst is vouwbaar, als het aan technologiebedrijven ligt. Op de techbeurs CES in Las Vegas hebben merken als Dell en Lenovo laten zien wat we van de eerste opvouwbare computers kunnen verwachten.

In 2019 stonden techbeurzen in het teken van opvouwbare smartphones. Op CES was het Chinese merk Royole aanwezig met de eerste vouwbare telefoon, later in het jaar volgden grote jongens als Samsung en Huawei met hun eigen varianten.

Het idee van deze toestellen was dat de gebruiker meer scherm kan meedragen, zonder dat het veel meer ruimte in beslag neemt. De telefoons werden alleen iets dikker, omdat er als het ware twee op elkaar waren geplaatst, die uitgevouwen een kleine tablet vormden.

Meer scherm in een kleinere behuizing

Het praktische voordeel bij de smartphones geldt ook bij de ontwikkeling van de opvouwbare computer. Of eigenlijk: de laptop die in plaats van uit een scherm en fysiek toetsenbord alleen nog maar uit één scherm bestaat. "We hebben van klanten gehoord dat ze graag een groter scherm willen, maar met een kleinere behuizing", zegt topman Kevin Turchin van Dell.

Dell presenteerde daarom zijn concept genaamd Ori - kort voor origami. Het apparaat heeft het formaat van een klein boek. Uitgevouwen biedt Ori een scherm van 13 inch, al moeten we schermformaten met dit soort apparaten eigenlijk gauw vergeten, zegt een woordvoerder. Want de ene keer gebruik je een groter deel van het scherm dan de andere keer.

Hoewel het een conceptversie betrof, konden we wel even met Ori aan de slag. Het apparaat draait vooralsnog op Windows 10. In uitgevouwen positie is hij als reguliere tablet te gebruiken. Hij kan ook 90 graden gevouwen worden, zodat hij als een laptop met een toetsenbord op de onderste helft van het scherm gebruikt kan worden.

Het apparaat van Dell was duidelijk nog een concept. Zo viel de schermkwaliteit nog tegen. Als het scherm werd gevouwen, ging de helderheid bij de vouw flink omhoog. Ook zaten er flinke randen omheen en moest het apparaat vanwege de snel teruglopende accu steeds aan de lader.

Lenovo brengt zijn gevouwen ThinkPad in 2020 uit

Ook Lenovo liet een vouwcomputer zien. De ThinkPad X1 Fold is de conceptfase voorbij en komt in de zomer van dit jaar daadwerkelijk op de markt. In de VS gaat hij 2.499 dollar (omgerekend zo'n 2.250 euro) kosten. Volgens het bedrijf komt het apparaat wereldwijd op de markt. Een Nederlandse prijs is er nog niet.

Qua ontwerp lijkt de ThinkPad X1 Fold wel op het concept van Dell. De vouwcomputer van Lenovo heeft een oledscherm van 13,3 inch, met een resolutie van 2.048 bij 1.536 pixels. In het midden van het scherm dat wij zagen, was een kleine vouwrand te zien, al was hij minder aanwezig dan we eerder zagen bij bijvoorbeeld de Galaxy Fold van Samsung.

De X1 Fold werkt met Windows 10 Pro. De vraag is nog wel wat de specificaties van de X1 Fold zijn. Het apparaat wordt geleverd met een bluetoothtoetsenbord dat via magneten aan de onderkant van het display geklikt kan worden, als hij als laptop gebruikt moet worden. Dat is een slimme oplossing.

Ook in gevouwen toestand kan het toetsenbord aan het apparaat gehangen worden. Daar wordt hij iets dikker van, maar het vult wel de ruimte op die ontstaat door de vouw van het scherm.

Meer merken willen computers vouwen

Dell en Lenovo zijn niet de enige bedrijven die aan een vouwbare computer werken. Microsoft toonde vorig jaar al zijn Surface Duo, die dit jaar verschijnt. Ook deze "vouwbare tablet" wordt met een toetsenbord geleverd om hem als laptop te kunnen gebruiken.

Lenovo spreekt van een opvouwbare pc. Dat klinkt raar, omdat laptops al bestaan. De apparaten laten zich misschien het best omschrijven als opvouwbare tablets met de kracht van een laptop. Maar om te kunnen bepalen hoe ze in het dagelijks leven presteren, moeten we nog even geduld hebben.