Donald Trump heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 gewonnen omdat hij de "beste digitale advertentiecampagne ooit" heeft gevoerd, schrijft Facebook-topman Andrew Bosworth in een interne memo die dinsdag is gepubliceerd door The New York Times.

Bosworth gelooft niet dat Russische inmenging, desinformatie of het datamisbruik door Cambridge Analytica van doorslaggevende invloed is geweest op de verkiezingsuitslag. Hij schrijft dat campagnemanager Brad Parscale en Trump met Facebook-advertenties "ongelofelijk werk" hebben verricht.

"Ze gebruikten simpelweg het gereedschap dat we aanboden om de juiste boodschap aan iedere persoon te laten zien", schrijft Bosworth. "Ze maakten geen gebruik van desinformatie of hoaxes. Ze deden niet aan microtargeting (specifieke boodschappen richten op een specifiek publiek, red.) en zeiden geen verschillende dingen tegen verschillende mensen."

Bosworth blikt in zijn memo ook vooruit op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Hij verwacht dat Facebook onder een vergrootglas komt te liggen en noemt dat "misschien oneerlijk, maar niet onrechtvaardig". "Een kritische blik is gerechtvaardigd gezien onze positie in de maatschappij als het prominentste nieuwe medium."

De Facebook-topman verwacht niet dat buitenlandse inmenging in 2020 van grote invloed zal zijn, maar erkent wel dat het bedrijf in het verleden te laat heeft gehandeld. Ook geeft hij toe dat hij liever niet ziet dat Trump herkozen wordt, maar waarschuwt hij dat Facebook geen stappen moet nemen om de uitkomst van de verkiezingen te veranderen.