De Amsterdamse creatieve stichting Nowhere is onlangs getroffen door gijzelsoftware, laat de organisatie weten aan NU.nl. De stichting organiseert voorstellingen, evenementen en schoolprojecten en biedt artistieke workshops voor jongeren die zich willen ontwikkelen aan. Dinsdag is een back-up teruggeplaatst en zijn de systemen weer operationeel.

Gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd, is malafide software die bestanden en systemen versleutelt en doorgaans losgeld eist om ze weer toegankelijk te maken. In dit geval ging het om de Angus-variant van de Phobos-gijzelsoftware, vertelt Nowhere-directeur Michel de Rooij aan NU.nl.

"Het is ontzettend vervelend", zegt hij over de aanval, die deze week ontdekt werd. De stichting is volgens De Rooij wat werk kwijtgeraakt omdat de herstelde back-up niet volledig actueel was, maar zegt niet van plan te zijn geweest om losgeld te betalen. "Daar zijn we heel principieel in. We incasseren ons verlies. Daar komt het op neer. We moeten gewoon iets harder werken om het werk voor een subsidieaanvraag in te halen."

Stichting Nowhere gaat bij de politie aangifte doen van de digitale aanval.