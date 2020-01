Mozilla, GitHub en Cloudflare hebben een open brief geschreven aan de Indiase overheid. De drie internetbedrijven uiten in de brief hun zorgen over een aanstaande verandering in de wet voor technologiebedrijven. Ze zijn bang dat de aanpassingen zullen zorgen voor meer censuur op internet.

In december 2018 heeft de Indiase overheid een voorstel gedaan om de wet aan te passen. In dit voorstel stonden meerdere restricties voor bedrijven die iets met internet te maken hebben. Zo moeten internetbedrijven met meer dan vijf miljoen gebruikers verplicht een kantoor oprichten in het land, zodat de overheid ze beter kan controleren.

Daarnaast zouden internetbedrijven onder de nieuwe wet binnen 24 uur content offline moeten halen op verzoek van de overheid. Ook moeten bedrijven binnen 72 uur gebruikersdata delen als daarom gevraagd wordt. Volgens de drie bedrijven die de brief hebben ondertekend is dat niet genoeg.

Ze zijn bang dat kleine bedrijven hierdoor makkelijker gecensureerd kunnen worden, omdat ze niet de middelen hebben om elk verzoek goed te beoordelen. Hierdoor zouden privacy en vrijheid van meningsuiting onder druk komen te staan volgens Mozilla, GitHub en Cloudflare.

De aanpassingen in de wet moeten nog definitief worden, maar hoe de wet er precies uit gaan zien wordt geheimgehouden. Daarom roepen de drie bedrijven de Indiase overheid op om meer transparantie te geven over de nieuwe regels die later dit jaar van kracht moeten worden.