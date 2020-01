Op de techbeurs CES in Las Vegas heeft hardwarefabrikant Lenovo een laptop aangekondigd met een opvouwbaar scherm. Vorig jaar werd al bekend dat Lenovo bezig was met het ontwikkelen van een opvouwbaar scherm.

De Lenovo Thinkpad X1 Fold is een kruising tussen een laptop en een tablet. Het apparaat heeft een oledscherm van 13,3 inch. Uitgeklapt kan het scherm functioneren als een tablet, maar gebruikers kunnen een toetsenbord over de helft van het scherm leggen om te typen in laptop-modus.

De opvouwbare laptop draait op Windows 10, maar zal later Windows 10X ondersteunen. Dit besturingssysteem wordt momenteel ontwikkeld door Microsoft en is gericht op systemen met twee schermen.

Het scherm heeft een resolutie van 2048x1536 pixels en kan opgedeeld worden in twee aparte schermen. De buitenkant van de Lenovo Thinkpad X1 Fold is afgewerkt met leer.

Het is de bedoeling dat de laptop met het opvouwbare scherm in mei 2020 in de winkels ligt. In de VS gaat de laptop 2.499 dollar kosten, dat is omgerekend ongeveer 2.233 euro.