Samsung presenteerde tijdens techbeurs CES zijn nieuwe persoonlijke assistent Ballie. Het gaat om een klein balvormig robotje dat de gebruiker helpt in het huishouden.

Ballie kan onder meer door het huis patrouilleren en dienen als afstandsbediening voor slimme apparaten. Ook werkt de bal als fitness-assistent bij zijn gebruikers.

Tijdens een demonstratie op het podium van Samsung was te zien hoe Ballie zijn eigenaar herkent via een ingebouwde camera. De robot kan hem of haar vervolgens door het huis volgen.

Veel details over Ballie zijn niet bekendgemaakt. Zo is onduidelijk wanneer het apparaat moet verschijnen en tegen welke prijs. Op een plaatje tijdens de keynote was te zien dat het balletje in vijf kleuren beschikbaar komt.