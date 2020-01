Het is toevallig dat de omstreden Singaporese 'nepnieuwswet' tot nu toe vooral wordt toegepast op politici en partijen van de oppositie, stelt de minister van Communicatie en Informatie van het Zuidoost-Aziatische stadstaat. Critici stellen dat de wet gebruikt wordt om mensen met kritiek op de overheid de mond te snoeren.

Het gaat om een wet met de naam Bescherming tegen Online Onjuistheden en Manipulatie, die in oktober in werking is getreden. De wet stelt de Singaporese overheid in staat om online berichten te voorzien van een annotatie of ze te verwijderen als ze in hun ogen onjuist zijn.

De wet is vooralsnog vier keer toegepast, waarvan drie keer op een politicus of partij van de oppositie. Het gaat om een bericht van een politicus van de oppositiepartij PSP, een bericht van de oppositiepartij SDP en een bericht van een politicus van de oppositiepartij Peoples Voices.

"De eerste paar acties zijn schijnbaar uitgevaardigd tegen individuen die ofwel politicus zijn of banden hebben met politieke partijen", aldus minister S. Iswaran. "Ik zou zeggen dat dat toeval is. Het is vandaag de dag zoals het is, maar dat betekent niet dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn."

Daarnaast is de wet toegepast op het bericht van een in Australië wonende blogger. Die plaatste op Facebook een bericht over de Singaporese verkiezingen, waarna hij het bericht moest wijzigen. Omdat hij dat weigerde, plaatste Facebook een annotatie bij het bericht.

SDP past bericht aan, maar verzet zich tegen wet

De sociaaldemocratische oppositiepartij SDP heeft zijn door de overheid onjuist beoordeelde bericht voorzien van een notitie. Bovenaan het bericht, dat over werkgelegenheid gaat, staat dat het "een onjuiste verklaring van een feit" bevat.

Donderdag zei de SDP van plan te zijn de maatregel te gaan toetsen in de rechtbank. "We roepen de minister op om de correctie-instructies in te trekken en onmiddellijke, duidelijk en publieke excuses aan de SDP aan te bieden", aldus de partij, die geen zetels in het parlement heeft.

De Singaporese wet is door persvrijheidsorganisatie Reporters Without Borders (RSF) "totalitair" genoemd. Volgens RSF is de wet bedoeld om het publieke debat in te perken. Singapore stelt dat de wet nodig is omdat de stadstaat kwetsbaar is voor misleiding en inaccuraat nieuws. Het land wijst naar sociale spanningen door zijn gemixte etniciteit en religieuze bevolking en de grootschalige toegang tot internet.

Singapore houdt op zijn laatst begin 2021 nieuwe parlementsverkiezingen. Het land wordt sinds zijn onafhankelijkheid in 1965 bestuurd door de rechts leunende People's Action Party (PAP). Vermoedelijk worden nieuwe verkiezingen binnen enkele maanden uitgeroepen.