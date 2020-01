Welke babyfoon is het beste en welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een babyfoon moet betrouwbaar en accuraat zijn, maar je vooral gerust kunnen stellen. Wat is dan een goede koop? De Consumentenbond selecteert twee babyfoons voor de beste kwaliteit en voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De Consumentenbond prijst de Avent SCD723/26-babyfoon van Philips met name om zijn goede directe verbinding tussen het zendapparaat en de ontvanger. Ook als het geluid van binnenshuis naar buiten moet reizen, heeft de babyfoon een goed bereik. De Avent geeft een melding als de bereiklimiet genaderd wordt.

Daarnaast prijst de bond de goede batterijduur (26,5 uur) en de vele extra's. Zo geeft het apparaat de temperatuur in de babykamer weer, kunnen er slaapliedjes afgespeeld worden en heeft de babyfoon een nachtlampje. Qua geluid moet de Avent het vooral hebben van de gevoelige microfoon; de geluidskwaliteit scoort een 6,6.

Wie vooral waarde hecht aan een goed geluid, moet de Alecto DBX-88 ECO hebben. De babyfoon geeft door zijn lichtjes heel goed aan hoeveel geluid je baby maakt. Ook is de microfoon bijzonder gevoelig en bestempelt de Consumentenbond de geluidskwaliteit over het algemeen als "ruim voldoende".

Daarnaast is de Alecto DBX-88 ECO ook makkelijk in gebruik. Het bereik scoort daarentegen wat minder, maar is niet onvoldoende. De Consumentenbond wist het apparaat op een afstand van 94 meter te gebruiken. De batterij gaat zo'n dertien uur mee en wat betreft de extra's weet vooral de temperatuurweergave te overtuigen.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het hoogste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.