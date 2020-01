Asus heeft op techbeurs CES in Las Vegas de Zephyrus G14 aangekondigd. De gaminglaptop heeft op de achterkant (bewegende) ledlampjes die de gebruiker naar wens kan instellen.

De Zephyrus G14 wordt uitgebracht onder het Asus Republic of Gamers-merk (ROG). Op de achterkant bieden enkele uitvoeringen van de laptop ruimte voor witte ledlampjes, waarop simpele afbeeldingen of bewegende beelden getoond kunnen worden.

Asus noemt deze lampjes het AniMe Matrix-display. Deze bestaat uit 1.215 kleine leds. Ze kunnen afzonderlijk van elkaar aan en uit, waarmee simpele animaties mogelijk worden. Zo bewegen visualisaties bijvoorbeeld mee op de muziek.

Later worden notificaties voor het scherm toegevoegd, zodat gebruikers bijvoorbeeld meldingen kunnen ontvangen via de lampjes, of de datum en tijd kunnen weergeven. Dat was op CES vanwege een vroege versie van de software nog niet te zien.

De Zephyrus G14 is een gaminglaptop met een schermdiagonaal van 14 inch. Hij weegt nog geen 2 kilo. Volgens Asus gaat de laptop tot tien uur mee op een volle lading. Naast een versie met een AniMe Matrix-display is er ook een variant zonder.

De Zephyrus G14 wordt uitgebracht onder het Asus Republic of Gamers-merk (ROG). (Foto: NU.nl/Rutger Otto)

Vier luidsprekers en snel scherm

De laptop is voorzien van een GeForce RTX 2060 grafische kaart van Nvidia. Ook is hij verkrijgbaar met een scherm dat een verversingssnelheid van 120 beelden per seconde kan tonen. Verder heeft de Zephyrus G14 vier luidsprekers: twee tweeters onder het toetsenbord en twee woofers aan de onderkant.

Het is nog niet bekend wat de laptop gaat kosten. Hij verschijnt in het eerste kwartaal van dit jaar.