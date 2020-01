HP gaat zijn Elite Dragonfly-laptops voorzien van een ingebouwde bluetoothtracker van het Amerikaanse bedrijf Tile, maakt de fabrikant bekend op techbeurs CES in Las Vegas. De aanvullende optie is verkrijgbaar bij laptops die in het eerste kwartaal van 2020 in de verkoop gaan.

Gebruikers die een laptop met de Tile-tracker kopen kunnen een app downloaden om het apparaat terug te vinden als zij het kwijt zijn, ook als het apparaat uitstaat. Tile werkt zo lang de batterij van de laptop niet leeg is.

Omdat de technologie gebruikmaakt van bluetooth, werkt de tracker alleen als het apparaat op een relatief korte afstand is. Voor grotere afstanden maakt het bedrijf gebruik van een netwerk van andere Tile-gebruikers. Op die manier krijgen mensen een melding als het kwijtgeraakte apparaat in de buurt van een andere Tile-gebruiker is.

Hoe duur de Tile-optie in de HP Elite Dragonfly-laptops gaat worden, is nog niet duidelijk. Tile biedt bovendien een aantal functies, zoals meldingen of gratis nieuwe batterijen, die alleen beschikbaar zijn met een abonnement op de dienst.