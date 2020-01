De Verenigde Staten beperken vanaf maandag de export van kunstmatige-intelligentiesoftware om de gevoelige technologie uit handen te houden van rivalen zoals China. Amerikaanse bedrijven die software luchtbeelden naar andere landen dan Canada exporteren, moeten voortaan een licentie aanvragen.

Het gaat om software die onder meer gebruikt kan worden sensoren, drones en satellieten waarmee automatisch beelden geanalyseerd kunnen worden. Op die manier kunnen militaire en civiele doelwitten herkend worden.

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) is een verzamelnaam voor technologie waarmee een computer in zekere mate in staat is om zelfstandig te analyseren of te handelen. Software kan bijvoorbeeld aan de hand van heel veel voorbeelden van een situatie eenzelfde soort situatie leren herkennen.

De VS nam in 2018 een wet aan waardoor het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken strengere regels moet vaststellen voor de export van gevoelige technologieën naar bijvoorbeeld China. Het gaat om maatregelen die de veiligheid en economie van het land moeten beschermen.