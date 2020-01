LG is al een tijd bezig met het toevoegen van kunstmatige intelligentie (AI) aan zijn thuisapparaten. In 2020 moeten de producten van LG nog meer met elkaar en de gebruiker gaan praten.



De nieuwe wasmachines en drogers van LG gebruiken AI om verschillende soorten kleding te herkennen. Op basis daarvan wordt het programma aangepast, zodat kleding minder beschadigt tijdens een wasbeurt. Ook moeten wasjes zo efficiënt mogelijk gedraaid worden.



De ovens van LG krijgen eveneens een update. Door op een InstaView Oven te kloppen wordt het raam doorzichtig, zodat gebruikers kunnen zien of de kip al gaar is. Deze functie was al aanwezig in de koelkasten van LG: daarbij kunnen mensen kijken wat erin ligt, zonder hem te openen.