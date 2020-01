Samsung heeft zondagavond op de technologiebeurs CES in Las Vegas nieuwe televisies getoond. Het gaat onder meer om een nieuwe 8K-tv met zeer dunne randen om het scherm en een televisie met 292 inch-scherm.

De Q950 heeft volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant een screen-to-body-ratio van 99 procent. Randen om het scherm meten nog slechts 2,3 millimeter en zijn bijna niet meer zichtbaar.

De televisie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om video's in lagere resolutie te verhogen tot 8K. Ook registreert de tv het licht in de kamer van de kijker en past op basis daarvan de helderheid van het scherm aan.

Op de achterkant van de televisie zijn speakers geplaatst. Met kunstmatige intelligentie kunnen bijvoorbeeld stemmen in films aangepast worden, zodat acteurs beter verstaanbaar zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de televisie op de markt komt en tegen welke prijs.

Draaiende tv komt buiten Zuid-Korea op de markt

Samsung maakte ook bekend zijn nieuwe Sero-televisie uit te brengen buiten Zuid-Korea. Eerder dit jaar presenteerde het bedrijf het scherm al, dat zowel horizontaal als verticaal gebruikt kan worden.

Dat komt van pas als mensen hun mobiele filmpjes in staande opname op tv willen afspelen, zonder aan de zijkanten zwarte balken te zien. "We houden onze telefoon altijd verticaal, dat heeft veranderd hoe we beelden maken en consumeren", zegt Samsung.

Het streamen van mobiele beelden naar de tv kan via een NFC-verbinding, door de telefoon even tegen de tv te tikken. Naast video's kunnen op de Sero ook webpagina's worden getoond en kunnen er spellen op worden gespeeld.

Of de televisie naar Nederland komt, is nog niet bekend. Ook zijn nog geen prijzen bekendgemaakt.

Een televisie van 292 inch

Samsung toonde ook een nieuwe versie van microled-tv The Wall. De televisie is er nu ook in een formaat van 292 inch (een schermdiagonaal van 7,4 meter). Dit is de grootste versie tot nu toe. Het bedrijf toonde ook een 150 inch-versie met 8K-resolutie.

Twee jaar geleden presenteerde Samsung zijn eerste microled-tv op CES. Deze variant van The Wall was bij de presentatie 146 inch groot. Microled heeft, net als oled, pixels die zelf licht geven en uitgeschakeld kunnen worden voor diepere zwartwaarden. De techniek zou als voordeel hebben dat het beeld minder snel inbrandt dan bij oled.

Het is niet duidelijk wanneer The Wall in het grote formaat te koop is en tegen welke prijs.