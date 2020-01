Het Openbaar Ministerie zet in op de aanpak van Tikkie-fraudeurs, schrijft het AD. Er zou een toename zijn van het aantal slachtoffers waarvan de bankrekening wordt geplunderd door criminelen via een betaalverzoek.

Tikkie-fraude gebeurt vooral op verkoopsites als Marktplaats. Aan het slachtoffer wordt gevraagd 1 cent over te maken, omdat dit volgens de verkopende partij nodig is ter controle. Niets blijkt minder waar: het Tikkie-betaalverzoek leidt vervolgens naar een phishingsite. Zo krijgen de criminelen toegang tot de bankgegevens van het slachtoffer.

"Met fraude als bij Tikkie moet je wel iets weten van digitalisering. Daarom hebben we er een speciaal digiteam voor geformeerd", zegt waarnemend hoofdofficier van justitie René de Beukelaer tegen het AD. Hij benadrukt dat criminaliteit zich verschuift van de fysieke naar de digitale wereld. "Daar anticiperen we op door te investeren in cybercrime. Dat begint letterlijk bij de scholing. We hebben speciale cyberofficieren die alleen maar digitale fraudeonderzoeken leiden en anderen binnen het parket opleiden. Binnen een paar jaar zijn we allemaal aan de cybercrime; ook de basisteams van de politie."

Met name het gemak waarmee een Tikkie betaald wordt, is volgens De Beukelaer problematisch. "Even snel een cent overmaken. Zo gebeurd. Je staat er verder niet bij stil. Daarin schuilt het gevaar." Zo kan de schade al gauw oplopen tot tienduizenden euro's.