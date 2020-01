ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok en de Chinese variant Douyin, werkt aan een deepfakefunctie, schrijft TechCrunch. Marktonderzoeker Watchful.ai ontdekte in de code van beide apps een functie die lijkt op Face Swap, waarmee je gezichten kunt verwisselen.

Watchful.ai maakte screenshots van de code, die nog niet openbaar is gemaakt. Daarin is te zien dat gebruikers eerst de biometrische data van hun gezicht moeten opmeten met de app. Dit houdt in dat je eerst beelden moet maken waarop je knippert met je ogen, knikt en je mond open en dicht doet.

Ook checkt de app eerst je identiteit, zodat je niet zomaar een deepfake van iemand anders kunt uploaden. Daarnaast wordt vooraf een scan van je gezicht gemaakt. Vervolgens is het mogelijk om je gezicht op een ander gezicht te plakken in een aantal video's waarvan ByteDance de rechten heeft. Deze clip kun je delen met anderen.

Ook vond Watchful.ai een nieuwe algemene voorwaarde met betrekking tot privacy. Zo zouden de geüploade gezichtsscans alleen gebruikt mogen worden om je identiteit vast te stellen. Bovendien mag de functie niet gebruikt worden door minderjarigen. Dat is opmerkelijk, want in Nederland zijn de meeste gebruikers onder de achttien jaar.

TikTok laat in een reactie aan TechCrunch weten dat de functie "waarschijnlijk bedoeld is voor Douyin".