De pornosite GirlsDoPorn moet miljoenen dollars betalen voor misleiding bij het werven van amateuractrices, blijkt uit een uitspraak van een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië, gepubliceerd door Courthouse News Service. Het gaat onder meer om een schadevergoeding van in totaal 9,5 miljoen dollar (bijna 8,5 miljoen euro) aan 22 vrouwen die de site aanklaagden.

GirlsDoPorn benaderde jonge vrouwen om een pornovideo op te nemen. De website profileert zich met video's van vrouwen die voor het eerst een pornovideo maken en zich meestal vanwege geldproblemen eenmalig laten filmen, zonder de wens een professionele pornoactrice te worden, merkt de rechtbank op.

De pornosite maakte de vrouwen daarbij de valse belofte dat de video's nooit online zouden verschijnen, niet in de Verenigde Staten vertoond zouden worden of gezien zouden worden door iemand die hen zou kennen. Ook betaalde het bedrijf andere vrouwen die eerder in video's waren verschenen om nieuwe kandidaten ten onrechte gerust te stellen.

Ondanks de beloftes publiceerde GirlsDoPorn de video's op zijn website en andere pornosites. Als de vrouwen vervolgens bij het bedrijf aankloppen om de video offline te laten halen, worden zij genegeerd en geblokkeerd.

Het verschijnen van de video's heeft onder meer geleid tot intimidatie, emotioneel en psychologische trauma's, reputatieschade, ontslagen en beschadigde familiebanden, schrijft de rechter. In sommige gevallen werden de vrouwen suïcidaal.

Naast de schadevergoeding van in totaal bijna 9,5 miljoen dollar moet GirlsDoPorn ook een boete van 150.000 dollar per aanklager betalen, voor in totaal 3,3 miljoen. Daarnaast moet in de contracten duidelijk vermeld worden dat de video's op het internet verschijnen.