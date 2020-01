Samsung heeft de Galaxy S10 Lite en de Note10 Lite aangekondigd. De smartphones zijn goedkopere alternatieven voor de in het voorjaar gepresenteerde Galaxy S10 en de in augustus aangekondigde Galaxy Note10.

De Galaxy S10 Lite heeft een adviesprijs van 649 euro, terwijl de reguliere Galaxy S10 bij zijn presentatie in februari vanaf 899 euro over de toonbank ging. Het tussenmodel, de Galaxy S10e, kostte in het begin 749 euro.

De vrijdag aangekondigde Lite-smartphone heeft een scherm van 6,7 inch, wat groter is dan de 6,1 inch of 6,4 inch van de Galaxy S10 en de Galaxy S10+. Het toestel heeft verder drie camera's op de achterkant (5 megapixels, een groothoeklens van 48 megapixels en een lens van 12 megapixels voor beelden met een nog grotere hoek, namelijk 123 graden).

Aan de voorkant bevindt zich een camera van 32 megapixels. Deze zit aan de bovenkant in een gat in het scherm verwerkt, net zoals bij de Galaxy Note 10. Samsung had de selfiecamera op de Galaxy S10 in de rechterbovenhoek van het scherm geplaatst.

Het werkgeheugen van 8 GB en de opslagcapaciteit van 128 GB bij de Galaxy S10 Lite is gelijk aan de Galaxy S10, hoewel de laatstgenoemde ook de optie heeft voor 512 GB. De Galaxy S10e heeft daarnaast ook de mogelijkheid voor 256 GB opslagruimte.

Galaxy Note10 Lite

De Galaxy Note10 Lite gaat 599 euro kosten. De smartphone die in augustus in de verkoop ging, kostte 949 euro voor de variant met een scherm van 6,3 inch. De variant met een scherm van 6,8 inch kostte 1.099 euro.

De Galaxy Note-smartphones van Samsung onderscheiden zich van de S-reeks vanwege hun grotere scherm en bijgeleverde stylus. De Galaxy Note10 Lite heeft een scherm van 6,7 inch dat daarmee iets kleiner is dan het scherm van de Galaxy Note10+.

Ook de Note10 Lite heeft een cameramodule met drie lenzen, maar die staan in een vierkante opstelling in plaats van het rechthoekige vlak op de S10 Lite. De lenzen bieden alle drie 12 megapixels en kunnen gebruikt worden voor groothoekfoto's en als telelens, waarmee objecten op grote afstand kunnen worden gefotografeerd.

Lite-smartphones zijn aanvulling op Galaxy-producten

De Galaxy S10 Lite en Note10 Lite zijn een aanvulling op de beste Galaxy-smartphones van Samsung. De S-modellen bevatten doorgaans de beste specificaties in het aanbod van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De Lite-variant gaat daarmee tussen de Galaxy S- en de Galaxy A-lijn zitten. Deze smartphones vallen in de prijsklasse van 300 tot 500 euro.

De Lite-smartphones hebben beide een accu van 4.500 mAh met ondersteuning voor snelladen. Ook biedt Samsung met de selfiecamera gezichtsontgrendeling aan. In beide schermen zit een vingerafdrukscanner verwerkt.

Beide smartphones zijn vanaf januari verkrijgbaar en worden geleverd met Android 10.