Om in Nederland het sentiment op sociale media te beïnvloeden, zijn driehonderd tot vierhonderd accounts nodig, zegt een hooggeplaatste medewerker van een Spaans bedrijf dat dit soort software heeft ontwikkeld in de Volkskrant.

De medewerker en een collega vertellen aan de krant hoe hun bedrijf software ontwikkelde om op Facebook en Twitter trends te beïnvloeden. Daarvoor analyseert het de algoritmes van de sociale media om erachter te komen hoe ze werken. Deze informatie wordt gebruikt om berichten te verspreiden om een organisatie positief naar voren te laten komen.

Het Spaanse bedrijf kwam in 2013 in contact met zakenmensen uit Rusland. Sindsdien zien de Spanjaarden dat het Internet Research Agency (IRA), ook wel de 'Russische trollenfabriek' genoemd, een vergelijkbare tactiek toepast om het online sentiment te beïnvloeden. Het bedrijf in Sint-Petersburg is opgericht door een Rus die in nauw contact staat met een van de Russische zakenmannen met wie het Spaanse bedrijf contact heeft.

De Spanjaard zegt onder meer veel berichten over vlucht MH17 te hebben gezien, waarin Oekraïne de schuld krijgt van de vliegtuigramp. Aanvankelijk zouden de Russen bots gebruiken, later zetten ze ook echte accounts in om de verspreiding van desinformatie te verbeteren. Op die manier wordt de campagne authentieker en dus moeilijker te herkennen of te stoppen.

Eerder publiceerden NRC en De Groene Amsterdammer over de beïnvloedingscampagne rond de MH17-ramp die is uitgevoerd door het IRA, dat zich later op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 richtte. Het bedrijf is daarvoor in februari 2018 aangeklaagd door de Verenigde Staten.