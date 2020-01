LG heeft acht nieuwe televisies aangekondigd die een hoge 8K-resolutie ondersteunen voor zeer scherp beeld. De tv's zijn volgende week op techbeurs CES in Las Vegas te zien.

Het gaat om twee televisies in de LG Signature Oled-serie met schermen van 77 en 88 inch. Daarnaast presenteert LG nog zes lcd-televisies in formaten van 65 en 75 inch. Een tv met 8K-resolutie kan beelden van 7.680 bij 4.320 pixels weergeven.

Op de tv's van LG kunnen 8K-beelden worden getoond via bijvoorbeeld YouTube-video's die in deze resolutie zijn geüpload. Daarnaast ondersteunen de toestellen 8K via USB- en HDMI-input. Ook kunnen de televisies zestig beelden per seconde laten zien in deze resolutie. Leveren de bronnen geen 8K-beeld, dan kan de televisie de scherpte kunstmatig opkrikken.

Dat gebeurt in de nieuwe modellen met een verbeterde processor voor kunstmatige intelligentie (AI). Met de functie AI Picture Pro kunnen daarnaast gezichten en teksten op het scherm worden herkend, waarna de kleuren aangepast worden om ze natuurgetrouwer weer te geven.

LG belooft ook verbetering op het gebied van audio via AI. "Gesproken woorden worden geïsoleerd en het volume ervan wordt verhoogd, waardoor het onderscheid tussen achtergrond en gesproken dialogen duidelijker is", schrijft het bedrijf.

Het is nog niet bekend wanneer de televisies op de markt verschijnen en wat ze kosten.