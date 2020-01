De Universiteit Maastricht (UM) heeft losgeld betaald aan de criminelen achter de gijzelsoftware die de universiteit al meer dan een week in zijn ban houdt, melden ingewijden aan Observant, de onafhankelijke krant van de universiteit. Het zou hierbij gaan om een paar ton. Een woordvoerder van de universiteit wil het bericht niet aan NU.nl bevestigen, maar kan het ook niet ontkennen.

De systemen van de universiteit raakten 24 december besmet met ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd. Met deze gijzelsoftware blokkeren hackers computers en bestanden totdat het slachtoffer een bepaalde som geld betaalt. Sinds Kerstavond hebben studenten en medewerkers geen toegang meer tot gegevens en e-mail. Ook is er geen toegang tot veel wetenschappelijke data.

De UM wil niks zeggen over het losgeld omdat het onderzoek naar de cyberaanval nog in volle gang is en ook nog wel enige tijd zal duren. "In het licht van het lopende onderzoek wil de universiteit op geen enkele wijze iets doen of communiceren wat de digitale veiligheid van de instelling, en daarmee de belangen van onze studenten, wetenschappers, medewerkers en de universiteit zelf, op enigerlei wijze schade kan berokkenen", aldus Fons Elbersen, woordvoerder van de UM.

De UM werkt samen met cybersecuritybedrijf Fox-IT om de cyberaanval te onderzoeken. Ze zijn van plan om de resultaten van het onderzoek te delen met andere onderwijsinstellingen, "in de zin van 'lessons learned'."

'Vierduizend mensen hebben hun wachtwoord gereset'

De universiteit riep studenten en medewerkers op om hun wachtwoord te veranderen. Inmiddels hebben vierduizend mensen dat gedaan, vertelt Elbersen aan NU.nl. Dat is volgens hem nodig om straks weer veilig gebruik te kunnen maken van de systemen. "We weten namelijk niet wat er met de inloggegevens is gebeurd."

Vanaf donderdag zijn enkele systemen, zoals roosterinzage, weer beschikbaar voor studenten en medewerkers. De lessen en herkansingen gaan op 6 januari zoals gepland weer van start. Het is niet bekend wanneer de rest van de systemen weer online zijn.