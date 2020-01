Het Duitse bedrijf Bosch ontwikkelt lidarsensoren voor zelfrijdende auto's die betaalbaar moeten zijn voor autofabrikanten. Lidarsystemen kunnen de omgeving tijdens het rijden in hoge resolutie in 3D in kaart brengen.

Lidar werkt op basis van lasers. De lasers weerkaatsen op de omgeving en kunnen op basis daarvan een kaart samenstellen. Lidar wordt vaak gebruikt in combinatie met camera's, sensoren en radars. Volgens Bosch is zijn systeem goed genoeg om zowel in de stad als op de snelweg te gebruiken.

Veel andere automakers met ambities op het gebied van autonoom rijden gebruiken lidar. Onder meer Ford, General Motors en Alphabet-bedrijf Waymo zetten de techniek in om de omgeving in kaart te brengen.

Bosch wil de lidarsystemen op grote schaal produceren. Op die manier kunnen de kosten voor autofabrikanten die de techniek in hun auto's willen implementeren omlaag. Op dit moment zijn lidarsystemen doorgaans erg prijzig. Zo'n systeem kost vaak tienduizenden euro's.

Niet alle autofabrikanten geloven in lidar. Tesla gebruikt de sensoren bijvoorbeeld niet. Dat komt onder meer door de hoge productiekosten. Tesla gebruikt camera's en radars als zicht voor de auto.

Het is niet bekend wanneer Bosch de lidarsystemen gaat uitgeven en tegen welke prijs. Een woordvoerder zegt tegen Reuters dat het bedrijf "klaar is voor productie". Het is onduidelijk of Bosch al klanten heeft voor de sensoren.