Zuid-Korea is van plan om in juli drieduizend camera's te installeren in een district in Seoel. De apparaten moeten overtredingen op straat herkennen, schrijft ZDNet.

De camera's maken gebruik van kunstmatige intelligentie. Hiermee worden situaties op basis van de locatie, tijd en gedragspatronen geanalyseerd. Daarmee wordt de kans op een mogelijke overtreding bepaald.

Met de camera's kunnen mogelijk gevaarlijke situaties worden berekend. Dat gebeurt op basis van camerabeelden die bij eerdere misdrijven zijn gemaakt.

De camera's herkennen bijvoorbeeld wanneer iemand een ander achtervolgt. Ook wordt bekeken welke kleding en objecten iemand draagt. Draagt iemand een masker, dan kan dat als verdacht beschouwd worden.

Als de systemen een dusdanig risico denken te herkennen, worden plaatselijke autoriteiten ingelicht. Zij besluiten vervolgens of de politie een kijkje moet nemen.

De camerasoftware is nog in ontwikkeling. In 2022 moeten de systemen compleet zijn. Uiteindelijk moeten de camera's ook op andere plekken in Zuid-Korea komen te hangen.