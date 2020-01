Google-zusterbedrijf DeepMind heeft een programma ontwikkeld met kunstmatige intelligentie (AI) dat op scans borstkanker kan herkennen. Dat doet het geregeld beter dan menselijke doktoren, schrijft Google in een blogbericht.

Het AI-model van DeepMind scant mammogrammen, afbeeldingen van de borstklier die door middel van röntgenstraling zijn gemaakt. Het programma is volgens Google nauwkeuriger dan experts.

DeepMind trainde het model met anonieme mammogrammen van ruim 91.000 Amerikaanse en Britse vrouwen. Uit het onderzoek bleek dat het programma vals negatieve uitslagen in de VS met 9,4 procent terugdrong. Positieve uitslagen die niet klopten, kwamen 5,7 procent minder vaak voor. In tests in het Verenigd Koninkrijk lagen de uitkomsten lager.

De ontwikkelaars van het algoritme zeggen dat het programma zich op dit moment nog in een vroeg stadium bevindt. "Om het systeem op grotere schaal in te zetten, is meer onderzoek en samenwerking met zorgaanbieders nodig."

Niet alle uitkomsten waren correct. In enkele gevallen herkende de computer borstkanker niet, terwijl een menselijke dokter de eerste tekenen van de ziekte wel had gezien.

AI om ziektes te herkennen wordt vaker ingezet

In het verleden werd DeepMind al ingezet om andere ziektes te herkennen, zoals oogziektes. Ook kon de AI nierziektes voorspellen. Het systeem lag in 2017 onder vuur, toen bleek dat Google toegang had tot 1,6 miljoen patiëntgegevens zonder toestemming van de betreffende patiënten.

Google is niet het enige bedrijf dat borstkanker voorspelt met behulp van AI. Wetenschappers van de Amerikaanse MIT-universiteit presenteerden vorig jaar eenzelfde methode, waarmee ze nauwkeuriger konden voorspellen welke vrouwen binnen vijf jaar na de screening borstkanker ontwikkelden.