Het Amerikaanse leger heeft militairen verboden om de populaire videoapp TikTok te installeren op telefoons van de overheid. Dat schrijft Military.com.

Een woordvoerder van het leger noemt TikTok "een cyberdreiging". Eerder zou de app juist door het leger zijn ingezet om een jongere doelgroep soldaten te rekruteren, meldt Military.com.

Vanaf medio december zouden militairen van de nieuwe regels op de hoogte zijn gebracht. Eerder werd al bekend dat personeel van de Amerikaanse marine TikTok niet meer mag gebruiken op overheidstoestellen.

Vorige maand liet een woordvoerder van het Pentagon aan Reuters weten dat de maatregel deel uitmaakt van een beleid tegen "bestaande en opkomende dreigingen". Het is niet bekend of de Amerikaanse luchtmacht en de marine TikTok ook in de ban doen.

Zorgen om Chinese spionage

TikTok is een videoapp die vooral onder jongeren enorm populair is. De app wordt gebruikt om te playbacken en geinige, korte filmpjes te delen.

In de VS bestaan zorgen dat de Chinese TikTok-ontwikkelaar ByteDance gegevens van gebruikers doorspeelt naar de Chinese overheid. Om de angst weg te nemen, verplaatst ByteDance activiteiten van TikTok naar Amerikaanse servers.

In een transparantierapport dat ByteDance dinsdag uitgaf, claimt het bedrijf in de eerste helft van 2019 geen verwijderverzoeken te hebben gekregen uit China. Landen kunnen dit soort verzoeken indienen als er bijvoorbeeld berichten zijn geplaatst die de lokale wet overtreden. Nederland diende eveneens geen verzoeken in bij TikTok.