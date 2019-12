Facebook heeft maandag een aantal advertenties verwijderd die misleidende informatie gaven over het middel PrEP, een middel ter preventie van hiv, meldt Reuters. In de advertenties, die geplaatst waren door letselschadeadvocaten, stond onder meer dat PrEP zou zorgen voor erge schade aan de botten en nieren van mensen die het middel gebruikten.

Lhbti-organisaties en gezondheidsexperts voerden maandenlang actie voor het verwijderen van de advertenties. Daarbij wezen ze naar meerdere onderzoeken waaruit blijkt dat het middel veilig is om te gebruiken.

De advertenties zijn miljoenen keren bekeken en weerhielden volgens de organisaties lhbti'ers ervan de medicatie te gebruiken. Begin december schreven vijftig lhbti-, hiv/aids- en gezondheidsorganisaties een open brief aan Facebook-CEO Mark Zuckerberg met het verzoek de advertenties te verwijderen.

Facebook weigerde in eerste instantie, maar verwijderde maandag toch een deel van de advertenties. Het gaat daarbij om de advertenties die gaan over Truvada, een merknaam van PrEP.

"Na onderzoek van onze factcheckers hebben we vastgesteld dat een aantal advertenties misleidende informatie bevat over de effecten van Truvada", vertelt een woordvoerder van Facebook aan Reuters. "We hebben de advertenties daarom afgekeurd en deze zijn niet meer zichtbaar op Facebook."

Lhbti-organisaties willen dat Facebook meer actie onderneemt

Het verwijderen van deze selectie van advertenties is volgens lhbti-organisaties niet voldoende. Verschillende organisaties roepen Facebook op om ook de andere misleidende advertenties over hiv-preventiemiddelen van het platform te verwijderen.

"Het verwijderen van de advertenties is een sterke eerste stap, maar het is nu tijd voor Facebook om echt actie te ondernemen en ook de rest van de vergelijkbare advertenties aan te pakken die onware dingen verkondigen over PrEP en hiv-preventie", zei Sarah Kate Millis, de directeur van lhbti-organisatie GLAAD tegen Reuters.