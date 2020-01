Het komende jaar belooft veel bijzondere smartphones en nóg sneller internet. Ook gaat AI de strijd aan met deepfakes, daagt TikTok andere socialemediaplatforms uit en komt Project xCloud (met een beetje geluk) naar Nederland.

Opvouwbare telefoon en buigbare schermen

De eerste opvouwbare modellen, ook wel 'foldables' genoemd, deden afgelopen jaar al hun intrede. In februari zagen de Huawei Mate X en de Samsung Galaxy Fold het levenslicht, maar werd de verkoop een aantal keren uitgesteld. Naar verwachting zet deze trend van opvouwbare schermen door in 2020 en zal de Galaxy Fold in januari in Nederland verschijnen. Ook werd recent aangekondigd dat de opvouwbare Motorola Razr aankomend jaar zal verschijnen in verschillende Europese landen. De variant van Huawei blijft voorlopig alleen in China verkrijgbaar.

Een andere opvallende smartphonetrend in 2019 kwam van het Chinese Xiaomi. De fabrikant presenteerde een bijzonder concept: een buigbaar scherm dat twee keer vouwt en zo de voor- en achterkant kan bedekken.

2020 wordt het jaar van 5G

Althans, daar gaan we vanuit. De vijfde generatie van mobiel internet heeft veel voordelen ten opzichte van zijn voorganger: zo kan het tien tot honderd keer sneller zijn dan 4G en vrijwel onvertraagd data van apparaat naar apparaat verzenden. Ook is het netwerk beter te beveiligen en kan het flink meer apparaten tegelijkertijd ondersteunen.

In februari kondigde telecomprovider T-Mobile aan om voor het einde van 2020 een landelijk dekkend netwerk te hebben. Toch heeft dit plan nog wel de nodige voeten in de aarde. Zo moeten antennes geüpdatet worden, zijn er vergunningen nodig voor nieuwe antennes én heb je een telefoon of tablet nodig die 5G ondersteunt. Nieuwe toestellen met 5G-ondersteuning staan ook op de planning voor aankomend jaar.

Deepfakes worden alleen maar beter (en kwalijker)

Betere diagnoses stellen, fraude opsporen, muziek componeren en een van de beste Go-spelers ter wereld tot pure waanzin drijven: kunstmatige intelligentie (AI) kan het allemaal. De mogelijkheden lijken oneindig, maar de techniek brengt ook de nodige gevaren en risico's met zich mee. Neem de beruchte deepfake op basis van AI waarin Barack Obama president Trump een totale mislukkeling noemt.

Zo gingen er in 2019 nog meer, vaak humoristische, deepfakes viraal. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt deze technologie alleen maar geavanceerder en lastiger te onderscheiden van echte video's. Omdat deepfakes gemakkelijk in te zetten zijn voor onder andere cyberpesten, bedrijfssabotage én nepnieuws in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, is het des te noodzakelijker om deze te herkennen.

Dezelfde techniek kan echter ook ingezet worden om echt van nep te onderscheiden. Google en Facebook deden eerder een poging deepfakes te detecteren aan de hand van AI, door duizenden van deze video's te gebruiken. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is optimistisch over de toekomst. Hij verwacht binnen een paar jaar de komst van AI-tools die op basis van kleine (taal)nuances deepfakes kunnen detecteren.

TikTok daagt andere sociale mediaplatforms uit

Bizarre dansjes en playbacken op bekende hits in een video van pakweg vijftien seconden, dat is in een notendop waar TikTok om draait. Nadat Musical.ly eind 2017 door het Chinese bedrijf ByteDance werd overgenomen, ging de app verder onder de huidige naam. Afgelopen jaar was het sociale videoplatform flink in opmars en inmiddels telt de app een miljoen gebruikers in Nederland.

In 2020 neemt de populariteit en naamsbekendheid waarschijnlijk alleen maar verder toe en zal het andere platforms als Instagram en Snapchat uitdagen. Toch zal het aantal gebruikers niet snel verdubbelen; de meeste gebruikers zijn namelijk onder de twaalf jaar oud.

Wel is het platform de afgelopen tijd vaak negatief in het nieuws geweest. Zo schikte TikTok voor 5,7 miljoen dollar met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), omdat er zonder toestemming gegevens werden verzameld van kinderen. Ook zou de app data met de Chinese overheid delen, aan censuur doen en ervoor zorgen dat video's van mensen met een beperking minder vaak bekeken werden.

Project xCloud komt naar Nederland

Hoewel deze streamingdienst voor games van Microsoft zich momenteel nog in de testfase bevindt en slechts op minimaal HD streamt, is het toch de bedoeling dat Project xCloud in 2020 in Nederland te gebruiken is.

Afgelopen jaar liet Google Stadia al zien dat games prima te streamen zijn - mits je internetverbinding snel genoeg is. Bovendien heeft Microsoft een groot aanbod. Wanneer je een abonnement neemt op Game Pass, heb je voor een tientje per maand een complete bibliotheek aan games tot je beschikking.